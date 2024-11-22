В Пскове открыт сбор новогодних подарков для детей из Херсонской области
Штабы всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Псковской области начинают сбор сладких подарков для юных жителей Херсонской области. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
С 22 ноября по 27 декабря можно помочь, собрав сладкий подарок для ребёнка и передав посылку волонтёрам.
Ближайший штаб можно найти по ссылке на карте.
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