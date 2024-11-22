В Пскове открыт сбор новогодних подарков для детей из Херсонской области

18:22, 22 ноября 2024, ПАИ

Штабы всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в Псковской области начинают сбор сладких подарков для юных жителей Херсонской области. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

С 22 ноября по 27 декабря можно помочь, собрав сладкий подарок для ребёнка и передав посылку волонтёрам.

Ближайший штаб можно найти по ссылке на карте.

