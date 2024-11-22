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Общество

Модернизацию эндокринологического центра в Псковской области прокомментировала Анастасия Повторейко

Модернизация эндокринологического центра будет проведена благодаря федеральной поддержке. Выделение более 120 миллионов рублей на борьбу с диабетом в Псковской области – значимый шаг к улучшению здоровья жителей региона, заявила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания депутатов Анастасия Повторейко.

Анастасия Повторейко. Фото: ПАИ

«Благодаря федеральной поддержке будет проведена модернизация эндокринологического центра. Это позволит существенно повысить качество и доступность помощи пациентам с диабетом, что особенно важно для борьбы с этим заболеванием. Также стоит отметить направленность программы на поддержку жителей сельских и отдалённых территорий. Приобретение анализаторов гликированного гемоглобина значительно улучшит раннюю диагностику и позволит вовремя начать лечение. Это особенно важно для снижения риска осложнений», – сказала Анастасия Повторейко.

Она также отметила, что отдельное внимание уделяется детям и беременным женщинам: 1,5 миллиона рублей направлено на обеспечение их портативными системами мониторинга глюкозы. Это современное решение, которое помогает контролировать состояние здоровья в режиме реального времени, считает Анастасия Повторейко.

«Комплексный подход к лечению и профилактике диабета в Псковской области демонстрирует стремление к повышению качества жизни всех жителей региона, независимо от их места проживания или статуса», – добавила она.

Ранее сообщалось, что новым оборудованием пополнилось студенческое конструкторское бюро ПсковГУ.

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