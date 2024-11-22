Модернизацию эндокринологического центра в Псковской области прокомментировала Анастасия Повторейко

20:12, 22 ноября 2024, ПАИ

Модернизация эндокринологического центра будет проведена благодаря федеральной поддержке. Выделение более 120 миллионов рублей на борьбу с диабетом в Псковской области – значимый шаг к улучшению здоровья жителей региона, заявила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания депутатов Анастасия Повторейко.

«Благодаря федеральной поддержке будет проведена модернизация эндокринологического центра. Это позволит существенно повысить качество и доступность помощи пациентам с диабетом, что особенно важно для борьбы с этим заболеванием. Также стоит отметить направленность программы на поддержку жителей сельских и отдалённых территорий. Приобретение анализаторов гликированного гемоглобина значительно улучшит раннюю диагностику и позволит вовремя начать лечение. Это особенно важно для снижения риска осложнений», – сказала Анастасия Повторейко.

Она также отметила, что отдельное внимание уделяется детям и беременным женщинам: 1,5 миллиона рублей направлено на обеспечение их портативными системами мониторинга глюкозы. Это современное решение, которое помогает контролировать состояние здоровья в режиме реального времени, считает Анастасия Повторейко.

«Комплексный подход к лечению и профилактике диабета в Псковской области демонстрирует стремление к повышению качества жизни всех жителей региона, независимо от их места проживания или статуса», – добавила она.

Ранее сообщалось, что новым оборудованием пополнилось студенческое конструкторское бюро ПсковГУ.