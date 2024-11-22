Проверку по обращению сироты из Пскова о нарушении его жилищных прав поручил провести Александр Бастрыкин

21:08, 22 ноября 2024, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению молодого человека из Пскова, оставшегося без попечения родителей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».

В обращении, направленном в приёмную председателя СК России в соцсети «ВКонтакте», молодой человек сообщил о нарушении своих жилищных прав. Уже десять лет он стоит в очереди за жильём, предоставленным ему по закону. Его номер в очереди – 439. Несмотря на решение суда, его права до сих пор не были реализованы. Молодой человек вынужден снимать квартиру за свой счёт, что создаёт для него финансовые трудности.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и доложить о её результатах.

Исполнение поручения и ход проверки находятся под контролем центрального аппарата ведомства.