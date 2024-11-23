Выставка «Дед Мороз – добрая сказка» открылась в Доме культуры в Псковской области

09:32, 23 ноября 2024, ПАИ

Выставка, посвящённая Деду Морозу, открылась в «Комнате русского быта» Идрицкого дома культуры в Себежском районе Псковской области. Об этом пишет газета «Призыв».



Фото: Идрицкий дом культуры



Фото: Идрицкий дом культуры



Фото: Идрицкий дом культуры



Фото: Идрицкий дом культуры



Фото: Идрицкий дом культуры



Фото: Идрицкий дом культуры



Фото: Идрицкий дом культуры



Фото: Идрицкий дом культуры



Фото: Идрицкий дом культуры



Фото: Идрицкий дом культуры



















В музее «Комната русского быта» открылась временная экспозиция «Дед Мороз – добрая сказка». На выставке представлены костюмы Деда Мороза, фигурки под ёлочку, открытки, игрушки и прочие атрибуты разных лет.

«Вместе с нашим Николаем Зайцевым вы сможете совершить путешествие во времени. Вы услышите интересный рассказ об истории возникновения этого доброго волшебника. Приходите. Будет интересно», – сообщает коллектив Идрицкого дома культуры.