Выставка «Дед Мороз – добрая сказка» открылась в Доме культуры в Псковской области
Выставка, посвящённая Деду Морозу, открылась в «Комнате русского быта» Идрицкого дома культуры в Себежском районе Псковской области. Об этом пишет газета «Призыв».
-
Фото: Идрицкий дом культуры
-
Фото: Идрицкий дом культуры
-
Фото: Идрицкий дом культуры
-
Фото: Идрицкий дом культуры
-
Фото: Идрицкий дом культуры
-
Фото: Идрицкий дом культуры
-
Фото: Идрицкий дом культуры
-
Фото: Идрицкий дом культуры
-
Фото: Идрицкий дом культуры
-
Фото: Идрицкий дом культуры
В музее «Комната русского быта» открылась временная экспозиция «Дед Мороз – добрая сказка». На выставке представлены костюмы Деда Мороза, фигурки под ёлочку, открытки, игрушки и прочие атрибуты разных лет.
«Вместе с нашим Николаем Зайцевым вы сможете совершить путешествие во времени. Вы услышите интересный рассказ об истории возникновения этого доброго волшебника. Приходите. Будет интересно», – сообщает коллектив Идрицкого дома культуры.
Об эстрадно-джазовом оркестре Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Появление нового оркестра может предотвратить отток молодых музыкантов – псковский эксперт
Идеальный состав сложился в эстрадно-джазовом оркестре Псковской области – Евгений Баранчиков
Когда появилась идея создания эстрадно-джазового оркестра Псковской области, рассказал Евгений Баранчиков