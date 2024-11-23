Семь аварийных домов включили в региональную программу переселения в Гдовском районе

09:46, 23 ноября 2024, ПАИ

Семь аварийных многоквартирных домов включили в региональную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2025–2030 гг.» в Гдовском районе Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Гдовского района Иван Мешков.

По программе переселения в Гдове расселят дома на улицах Карла Маркса (д. 2), Ленина (д. 8), Железнодорожной (д. 9) и Ветрова (д. 9), в деревне Слобода на улице Третьякова, д. 3, в деревне Устье (д. 3), в посёлке Ямм на улице Железнодорожной, д. 18.

«В короткие сроки был собран весь необходимый пакет документов на каждый МКД, в итоге нам удалось попасть в программу, и в дальнейшем рассчитываю начать строительство новых современных квадратных метров», – сообщил Иван Мешков.