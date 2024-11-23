Более девяти тысяч обращений поступило в псковский Комитет семей воинов Отечества за два года

10:12, 23 ноября 2024, ПАИ

Более девяти тысяч обращений поступило в Комитет семей воинов Отечества Псковской области за два года, сообщили ПАИ в организации.



Фото: Комитет семей воинов Отечества Псковской области



Фото: Комитет семей воинов Отечества Псковской области



Фото: Комитет семей воинов Отечества Псковской области



Фото: Комитет семей воинов Отечества Псковской области



Фото: Комитет семей воинов Отечества Псковской области



Фото: Комитет семей воинов Отечества Псковской области



Фото: Комитет семей воинов Отечества Псковской области













Псковскому Комитету семей воинов Отечества сегодня, 23 ноября, исполнилось два года. За это время комитет организовал 170 мастер-классов для детей участников СВО, духовно-психологические встречи с жёнами и мамами.

«Посещаем мероприятия: планетарий, театр, филармонию, Дом офицеров. В школах проводятся «Диалоги с Героем», уже более 1 650 деток познакомились с героями – участниками СВО. Навещаем бойцов в госпиталях, помогаем в работе с без вести пропавшими. Мы, жёны и мамы участников СВО, общественники, не понаслышке знаем, что такое ждать и терять. Для нас не бывает чужого горя», – отметили в организации.