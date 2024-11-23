Выставка членов фотоклуба «Серебряный ангел», посвящённая Дню матери, пройдёт в Пскове
Выставка членов фотоклуба «Серебряный ангел», посвящённая Всероссийскому дню матери, пройдёт в выставочном пространстве «Аквариум» в Пскове 24 ноября в 14:00. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.
На выставке будет представлено 20 работ. «Это 20 признаний в любви: тёплых, весёлых, оригинальных, ярких, искренних, семейных. Разных в деталях, но одинаковых в главном: мамы, вы лучшие!» – отметили в комитете.
После выставки в 15:00 состоится концерт детей эстрадного хора «Талантика», художественным руководителем и солисткой которого является Анна Роор. «Участники этого коллектива – солисты военного оркестра 104-го полка и детского духового оркестра им. Александра Роора», – подчёркивается в сообщении.
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