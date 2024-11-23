На 85-м году жизни умер старейший сотрудник Пушкинского заповедника Виктор Никифоров

13:00, 23 ноября 2024, ПАИ

На 85-м году жизни скончался старейший сотрудник Пушкинского заповедника, поэт, краевед Виктор Никифоров, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Виктор Никифоров проводил экскурсии по музейным усадьбам Пушкиногорья с 1965 года. «Он знал всё о поэте, его окружении, превосходно читал пушкинскую поэзию. Он писал и свои стихи, в литературных строках которых многие пушкиногорцы узнают себя. Виктор Григорьевич Никифоров – лауреат многочисленных конкурсов чтецов», – сообщили в пресс-службе.

Все помнят Виктора Григорьевича как весёлого, доброжелательного, энергичного и общительного человека, говорится в сообщении Пушкинского заповедника: «Он всегда был готов помочь ближним не только словом, но и делом. С большим удовольствием он передавал свой богатый опыт молодому поколению».

Коллектив Пушкинского заповедника выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича.