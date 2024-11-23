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Культура

Новый музыкальный коллектив появился в Псковской области

Новый музыкальный коллектив появился в Псковской области. После более чем 20-летнего перерыва в колледже искусств возродили симфонический оркестр. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в личном телеграм-канале.

  • Новый музыкальный коллектив появился в Псковской области
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Новый музыкальный коллектив появился в Псковской области
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Новый музыкальный коллектив появился в Псковской области
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Новый музыкальный коллектив появился в Псковской области
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Новый музыкальный коллектив появился в Псковской области
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
  • Новый музыкальный коллектив появился в Псковской области
    Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Впервые оркестр появился в Псковском музыкальном училище ещё в 1960-х годов, отметил глава региона. «Его создателем стал выдающийся скрипач Михаил Ионович Ривкин, проработавший в Пскове почти тридцать лет», – написал он.

«Воссоздание студенческого оркестра стало возможным благодаря тому, что в 2023 году в колледже искусств вновь было открыто струнное отделение, а в 2024 году оно приняло рекордное число студентов. В состав оркестра вошли 35 молодых музыкантов. Возглавил его главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра области Алексей Репников», – резюмировал Михаил Ведерников.

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