Новый музыкальный коллектив появился в Псковской области

14:25, 23 ноября 2024, ПАИ

Новый музыкальный коллектив появился в Псковской области. После более чем 20-летнего перерыва в колледже искусств возродили симфонический оркестр. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в личном телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова











Впервые оркестр появился в Псковском музыкальном училище ещё в 1960-х годов, отметил глава региона. «Его создателем стал выдающийся скрипач Михаил Ионович Ривкин, проработавший в Пскове почти тридцать лет», – написал он.

«Воссоздание студенческого оркестра стало возможным благодаря тому, что в 2023 году в колледже искусств вновь было открыто струнное отделение, а в 2024 году оно приняло рекордное число студентов. В состав оркестра вошли 35 молодых музыкантов. Возглавил его главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра области Алексей Репников», – резюмировал Михаил Ведерников.