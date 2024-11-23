Новый музыкальный коллектив появился в Псковской области
Новый музыкальный коллектив появился в Псковской области. После более чем 20-летнего перерыва в колледже искусств возродили симфонический оркестр. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в личном телеграм-канале.
-
Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова
Впервые оркестр появился в Псковском музыкальном училище ещё в 1960-х годов, отметил глава региона. «Его создателем стал выдающийся скрипач Михаил Ионович Ривкин, проработавший в Пскове почти тридцать лет», – написал он.
«Воссоздание студенческого оркестра стало возможным благодаря тому, что в 2023 году в колледже искусств вновь было открыто струнное отделение, а в 2024 году оно приняло рекордное число студентов. В состав оркестра вошли 35 молодых музыкантов. Возглавил его главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра области Алексей Репников», – резюмировал Михаил Ведерников.
Об эстрадно-джазовом оркестре Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Появление нового оркестра может предотвратить отток молодых музыкантов – псковский эксперт
Идеальный состав сложился в эстрадно-джазовом оркестре Псковской области – Евгений Баранчиков
Когда появилась идея создания эстрадно-джазового оркестра Псковской области, рассказал Евгений Баранчиков