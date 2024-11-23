Концерт, посвящённый Дню матери, состоялся в Центре культуры Пустошкинского района

14:40, 23 ноября 2024, ПАИ

В Центре культуры Пустошкинского района вчера, 22 ноября, прошёл концерт, посвящённый Дню матери. Об этом пишет газета «Вперёд».

На мероприятии директор Центра социального обслуживания Пустошкинского района Людмила Путякова вручила первые удостоверения многодетным родителям. Директор центра дополнительного образования Алла Тафий вручила дипломы и грамоты участникам творческого конкурса фото- и видеороликов «Аист на крыше», посвящённого Году семьи.

«Трогательным моментом программы стало видеопоздравление наших земляков – военнослужащих СВО, которое они адресовали своим мамам. А когда на сцену с букетом цветов вышел наш земляк, прибывший в отпуск из места проведения СВО, и вручил цветы маме, многие в зале были растроганы до слёз», – подчеркнули в газете.

После праздничный вечер продолжился концертом.