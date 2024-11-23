Снежные пушки запустили в горнолыжном комплексе в Псковской области

16:35, 23 ноября 2024, ПАИ

Запуск системы оснежения стартовал в горнолыжном комплексе «Мальская долина» в Печорском районе Псковской области. Об этом сообщается в группе парка отдыха «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте».

«С приходом первого мороза в горнолыжном комплексе «Мальская долина» стартовал запуск системы оснежения», – отмечается в соцсетях.

В парке работают шесть снежных пушек. «Пусконаладка систем оснежения и слаживание технического коллектива успешно произведена. Ждём стабильного минуса для продуктивной работы оборудования и открытия горнолыжного сезона», – отмечается в сообщении.