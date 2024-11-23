Снежные пушки запустили в горнолыжном комплексе в Псковской области
Запуск системы оснежения стартовал в горнолыжном комплексе «Мальская долина» в Печорском районе Псковской области. Об этом сообщается в группе парка отдыха «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте».
«С приходом первого мороза в горнолыжном комплексе «Мальская долина» стартовал запуск системы оснежения», – отмечается в соцсетях.
В парке работают шесть снежных пушек. «Пусконаладка систем оснежения и слаживание технического коллектива успешно произведена. Ждём стабильного минуса для продуктивной работы оборудования и открытия горнолыжного сезона», – отмечается в сообщении.
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