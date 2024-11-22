Русский мир и информстратегия – «Тема недели» о V Международном медиафоруме в Пскове

20:30, 23 ноября 2024, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» посвящён V Псковскому международному медиафоруму. Уже традиционно его повестка выходит далеко за пределы медийной. В этот раз красной нитью через форум проходила тема поддержки соотечественников. И конечно же, заметная часть программы была посвящена тактике и стратегии работы информационного сообщества.

Приводим текст программы.

Безусловно, одним из важнейших событий недели для Псковской области, да и не только для неё, стал V Международный медиафорум. Должен сразу пояснить, что псковские медиафорумы – это не тусовка или журналистский междусобойчик. Нет, это открытая площадка для обсуждения, выработки общей тактики и стратегии информационной работы в нынешних непростых условиях, когда России уже более десяти лет находится под постоянным информационным прессингом.

Я помню, как эта повестка впервые обсуждалась на нашем форуме года три назад. Тогда речь шла больше о констатации факта: действенных механизмов и инструментов для противостояния давлению, фейкам в России не хватало, их срочно надо было запускать.

Теперь, спустя несколько лет, как справедливо констатировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, один из главных спикеров пятого медиафорума, «мы прошли наиболее острую фазу информационной войны»

Псковский международный медиафорум собирается в пятый раз. То есть прошло достаточно много времени, чтобы сделать вывод, насколько прижился предложенный организаторами формат: когда концепция форума выстраивается на стыке международной повестки, информационных технологий и развития медиа.

И судя по тому, что ежегодно география участников медиафорума становится всё шире, именно такой формат выгодно отличает псковскую площадку. В этом году в нём приняли участие представители Белоруссии, Абхазии, Эстонии, Латвии, Литвы, Южной Осетии, Германии, Канады, Швейцарии, Словакии. Это и журналисты, и блогеры, и общественники. Но все говорили на одном языке, всех объединяли понятные ценности Русского мира.

Одна из тем, которая постоянно звучала на медиафоруме, – это тема поддержки переселенцев-соотечественников. Михаил Ведерников напомнил, что для приёма переселенцев в регионе создали центр содействия переселению «Соотечественник». В его структуре работает и офис, и центр временного размещения. Приём граждан специалистами начался с 1 апреля этого года. За это время помощь получило уже более тысячи человек.

«Недружественные страны фактически узаконили гонения по национальному признаку и в то же время нарушили все обещания, договоры и соглашения в сфере торговли, экономики, культуры, приграничного сотрудничества. Неудивительно, что через такое кривое зеркало они так и не увидели подчёркнутую фашистскую символику, откровенный нацизм на Украине. Для них он оказался культурно приемлемым. И только мы продолжаем бороться с этой заразой», – подчеркнул глава региона.

Но как эта работа Псковской области видна со стороны? На этот вопрос ответили участники встречи губернатора с журналистами и блогерами из числа соотечественников.

Но не всё на медифоруме о политике. В его рамках прошёл целый ряд мастер-классов и семинаров, которые, судя по составу участников, были интересны далеко не только журналистам. Вот, например, как можно использовать нейросети – об этом много и интересно рассказал Александр Гуков, лектор общества «Знание».

А коллегам из районов было интересно услышать разборов полётов, проведённый гуру журналистики, секретарём Союза журналистов России Владимиром Касютиным. Его оценка как внешнего эксперта была очень важной и полезной. Так вот, он сказал: районки Псковской области находятся на очень хорошем уровне.

После медиафорума мы немного поговорили с Владимиром Леонидовичем о развитии прессы в России и в нашей области.

Ещё одно традиционное событие медиафорума: глава региона Михаил Ведерников встретился с редакторами районок. И коллеги по полной использовали уникальную возможность задать губернатору свои вопросы. Касались они самых разных тем: состояния сельских дорог, модернизации электросетей, строительства жилья в муниципалитете. Спросили Михаила Ведерникова и о муниципальной реформе. Губернатор в ответ дал, по сути, резюме процесса перехода районов в муниципальные округа.

В четверг к россиянам, а по большому счёту и не только к ним обратился президент Владимир Путин – в связи с применением западных дальнобойных ракет по территории России и с проведением испытаний новейшего российского оружия «Орешник». Считаю важным напомнить обращение главы государства полностью.