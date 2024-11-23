Анимационную ленту «Гофманиада» покажут на фестивале анимации в «Михайловском»

19:47, 23 ноября 2024, ПАИ

Российскую полнометражную кукольную анимационную ленту «Гофманиада» с элементами 2D-анимации и компьютерной графики включили в программу III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» в качестве фильма для специального показа. Об этом ПАИ сообщили в Государственном музее-заповеднике А. C. Пушкина «Михайловское», который является организатором проекта.

В учреждении напомнили, что кукол для мультфильма делали по эскизам Михаила Шемякина, художника с мировым именем. Сценарий «Гофманиады» написали по мотивам четырёх сказок немецкого романтика, а также его дневников и писем, а в подготовке саундтрека были использованы фрагменты музыкальных опусов Гофмана. Работа над лентой шла в течение 17 лет, после выхода на экран мультфильм получил множество положительных отзывов, подчеркнули в музее.

Режиссёр-постановщик «Гофманиады» и один из авторов её сценария – Станислав Соколов. В «Михайловском» сообщили, что в этом году именно он будет председателем жюри фестиваля «Пушкин. Михайловское».

Ранее сообщалось, что торжественная церемония открытия фестиваля анимации и литературы в Пушкинском заповеднике назначена на 7 декабря. Планируется, что все события «мульти-съезда» будут бесплатными для публики.