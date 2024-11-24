Пить ягодный чай советует сегодня народный календарь

11:16, 24 ноября 2024, ПАИ

Православные 24 ноября отмечают память Феодора Студита, византийского монаха, жившего в VIII–IX веках, сообщает calend.ru. Феодор был сыном чиновника и получил хорошее образование. Под влиянием дяди, игумена монастыря, молодой мужчина принял постриг. Вместе с Феодором ушла от мира, приняв монашество, и его жена Анна.

Впоследствии Феодор сам стал игуменом и снискал славу как аскет и проповедник христианства. Он также обличал пороки правителей, защищал святыни от иконоборцев, за что неоднократно подвергался гонениям и пыткам. В конце VIII века Феодор и его ученики поселились в Студийском монастыре, который приобрёл большой вес в религиозном сообществе.

Игумен разработал для обители строгий устав, требовавший соблюдения правил общежития и неустанного труда братии. Позже этот устав был занесён на Русь и лёг в основу уставов всех русских монастырей.

Прозвище Фёдора (Феодора) – Студит – в русском народе истолковали по-своему, называя святого ещё и Морозом. «Фёдор Студит землю студит, – говорили люди и, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: – Со Студита стужа – что ни день, то хуже». Этот день мудрые люди советовали провести дома – поближе к печке и горячим щам. А вот сырость на Фёдора предвещала продолжительные оттепели до самого Введения.

По Фёдору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звёзд – к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушёными ягодами – малиной, земляникой, черникой.