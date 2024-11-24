Учёные обнаружили средство от старения кожи в водорослях

12:56, 24 ноября 2024, ПАИ

Японские учёные из университета Мейдзё обнаружили, что цианобактерии вида Aphanothece sacrum могут синтезировать соединения, защищающие кожу и замедляющие её старение. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Agricultural Science & Technology, сообщает Gazeta.ru.

Цианобактерии представляют собой разновидность сине-зелёных водорослей, пригодных для употребления в пищу. Бактерии вырабатывают так называемые саклипины A и B в ответ на стресс от засухи. Эти вещества способны поглощать ультрафиолетовое излучение солнца.

Исследователи высушили и измельчили образцы цианобактерий, чтобы оценить свойства саклипинов. Оказалось, что соединения способствуют выработке коллагена и гиалуроновой кислоты в фибробластах кожи человека.

Открытие может способствовать промышленному разведению Aphanothece sacrum ради дешёвого источника сырья для производства антивозрастных косметических средств.