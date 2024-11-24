Лучшего пекаря выберут в Пскове 25 ноября

15:02, 24 ноября 2024, ПАИ

Конкурс «Лучший по профессии» среди пекарей пройдёт 25 ноября в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Участников ждут теоретическая и практическая части, в рамках которых они продемонстрируют свои профессиональные навыки. В тесте будет 20 вопросов, после чего пять конкурсантов с наибольшим количеством баллов перейдут к выполнению практического задания –к изготовлению псковского каравая.

Оценка участников будет зависеть не только от вкуса изделия, но и от того, насколько хорошо они организуют своё рабочее место и насколько высокий уровень культуры труда продемонстрируют.

По итогам конкурса победители получат денежное вознаграждение: за первое место – 50 тысяч рублей, за второе место – 30 тысяч рублей, за третье место – 20 тысяч рублей. Призёрам вручат благодарственные письма администрации Пскова, призы и подарки от организаторов.