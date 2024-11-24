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Общество

Двухдневная конференция «Земля Псковская, древняя и современная» начнётся в понедельник

Межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» пройдёт в Псковском музее-заповеднике с 25 по 26 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В научном форуме примут участие историки, краеведы, музейные работники, специалисты в области охраны памятников, архитекторы, реставраторы, искусствоведы, филологи и преподаватели.

Участники конференции обсудят историю и культуру Псковской земли, военную историю Псковского края, историю Псковского музея-заповедника, комплектование, реставрацию, изучение и презентацию музейных коллекций, проектирование выставок и экспозиций, а также традиционные и инновационные формы и методы культурно-образовательной работы.

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