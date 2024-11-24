8 из 10 псковичей собираются дарить новогодние подарки – опрос

12:37, 24 ноября 2024, ПАИ

8 из 10 псковичей собираются дарить новогодние подарки, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

68 % намерены дарить подарки родным, 36 % – любимому человеку, 24 % – друзьям, 16 % – себе, 14 % будут радовать коллег. 15 % респондентов рассказали, что никому дарить подарки не будут.

Мужчины дарят подарки реже, чем женщины, но их средний бюджет почти в полтора раза больше. Молодёжь в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, дарит подарки своим половинкам (47 %), друзьям (42 %) и себе (19 %). Средний чек у них также выше. Горожане в возрасте от 35 до 45 лет чаще радуют родственников (71 %).

Чем выше доход, тем реже опрошенные готовят подарки для друзей и чаще – для вторых половин.