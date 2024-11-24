Врачи рассказали о новом заболевании курильщиков вейпов
Врачи из Уфы предупредили о новом заболевании курильщиков вейпов, сообщает ufatime.ru.
Основные вещества в составе жидкостей для вейпов – пропиленгликоль и глицерин. При нагревании эти вещества вступают в химические реакции, в результате которых образуются другие соединения, отрицательно влияющие на работу дыхательных путей и способные привести к возникновению рака.
Также вейперы рискуют столкнуться с заболеванием, которое называется EVALI. EVALI, расшифровывается как electronic cigarette of vaiping product use associated lung injury – повреждение лёгких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов.
Основные симптомы EVALI:
- повышение температуры, озноб и резкая потеря в весе. Эти симптомы встречаются у 85 % заболевших;
- одышка, боли в груди, кашель встречаются у 95 % больных;
- проявления болезней желудочно-кишечного тракта (рвота, диарея, боли в животе) встречаются у 77 % заболевших;
- тахикардия (учащённое сердцебиение) встречается более чем у половины больных – у 55 %;
- гипоксия;
- анализ крови показывает повышенное содержание лейкоцитов.
Диагностика EVALI осложняется тем, что проявления этой болезни могут говорить и о других возможных патологиях. Нередко эту болезнь путают с бактериальной пневмонией, и тогда назначенное врачами лечение антибиотиками оказывается неэффективным, а у больного на фоне лечения может развиться дыхательная недостаточность.
Специального протокола лечения больных EVALI не существует.
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