Названы три самых популярных вида мошенничества

16:07, 24 ноября 2024, ПАИ

Названы три самых популярных вида мошенничества. Существуют три самых популярных сценария: это взлом аккаунта жертвы на «Госуслугах», схема fake boss, когда с человеком связываются от имени руководителя, и звонок якобы из ведомств, например из ФСБ, МВД, Центробанка. Далее есть разные варианты этих сценариев, пишет РИА Новости.

На схему обмана через «Госуслуги» приходится около 40 % всех случаев мошенничества. Преступники нашли способ трансформировать эту схему. Человеку отправляют письмо на почту или СМС с номером мошеннического телефона и сообщением о том, что портал зафиксировал подозрительный вход, необходимо перезвонить по указанному номеру. Клиент звонит по этому номеру, думая, что это служба безопасности портала или ведомства, и делает то, что ему говорят.