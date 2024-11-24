Борис Елкин поздравил псковичек с Днём матери

16:12, 24 ноября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил псковичек с Днём матери.

«Каждый день вы дарите безусловную любовь и заботу, становясь опорой и поддержкой для всей семьи. Вы первые учителя, верные друзья и самые надёжные защитники! Дорогие мамы, от всего сердца желаю вам счастья и уюта в доме, здоровья и радости вашим детям, а также множества счастливых мгновений. Пусть в ваших сердцах всегда царит гармония, а все мечты и желания исполняются. Мы вас очень любим и ценим!» – написал глава города.

Напомним, День матери отмечается в России в последнее воскресенье ноября.