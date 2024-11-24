Определены четыре драгоценных камня, в покупку которых выгодно вкладываться

16:44, 24 ноября 2024, ПАИ

Геммолог Татьяна Такташева рекомендует закупаться бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами. Их доходность составляет до 100 % годовых, пишет РБК.

Но обычные бриллианты из ближайшего ювелирного магазина не подойдут. К инвестиционным камням относятся минералы со следующими характеристиками: вес от 3–5 карат и выше, цвет D-H, чистота IF-VS. Стоимость таких камней на российском рынке начинается от 50 тысяч долларов.

В 2023 году этот рынок рос с темпом в +5–6 %. Эксперты прогнозируют, что из-за дефицита камней отрасль будет расти до 2030 года в среднем на 5–7 % в год.

Россияне стали активнее инвестировать в камни после отмены НДС на покупку бриллиантов. Камни популярны также из-за нестабильности других активов и валют. Ещё владельцы камней защищены от санкций и заморозок из-за отсутствия соответствующего реестра.