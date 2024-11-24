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Необычным видео поздравили псковичек с Днём матери сотрудницы перинатального центра

Необычным видео поздравили псковичек с Днём матери сотрудницы Псковского клинического перинатального центра. Ролик размещён в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие мамы, настоящие и будущие, поздравляем вас с этим прекрасным и светлым праздником! Мама — это самое первое слово, самое тёплое объятие, самая искренняя любовь. В нашем праздничном видео врачи перинатального центра хотят напомнить вам, даже если кажется, что всё идёт не так, даже если беременность или роды прошли неидеально, даже если от усталости иногда опускаются руки. Вы самые лучшие мамы на свете», – такими словами сопроводили видео его авторы.

«Каждый ваш шаг навстречу малышу, каждая ночь без сна, каждая улыбка ради вашего ребёнка делают вас невероятно сильными и прекрасными. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и счастливыми моментами. А мы всегда рядом, чтобы поддерживать вас на пути материнства», – заверили нынешних и будущих мам сотрудники перинатального центра.

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