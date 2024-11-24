Россиянам рассказали, когда маткапитал достигнет миллиона рублей

18:00, 24 ноября 2024, ПАИ

В России размер материнского капитала может достигнуть одного миллиона рублей через три года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Парламентской газете».

«Мы ожидаем, что выплата на второго ребёнка, если на первого её не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей», — сказала Бессараб.

По её словам, размер материнского капитала увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции, а рост объёма меры финансовой поддержки предусмотрен трёхлетним бюджетом.

Материнский капитал сразу после рождения можно потратить на жильё, дошкольное образование, ежемесячную выплату на ребёнка до трёх лет семьям с низким доходом и компенсацию стоимости товаров и услуг для инвалидов. Через три года после рождения ребёнка средства можно также потратить на образование, жильё и накопительную пенсию одного из родителей.