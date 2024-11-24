Филе минтая сняли с продажи в псковском магазине из-за слишком большого количества льда

18:19, 24 ноября 2024, ПАИ

Более 20 продавцов рыбы и морепродуктов проверили сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области и его территориальных отделов за девять месяцев. В 104 случаях были проведены профилактические мероприятия, в том числе профилактические визиты, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

За девять месяцев было исследовано 270 проб рыбы и продукции из водных биоресурсов. Из всех образцов 8,2% проб не отвечали установленным требованиям по микробиологическим показателям. По всем другим показателям образцы соответствовали нормам.

Кроме того, по результатам контрольно-надзорных мероприятий с реализации снята партия рыбной продукции общим весом 0,8 килограмма. Филе минтая не соответствовало требованиям по содержанию глазури: на рыбе было слишком много льда.

Также во время внепланового выборочного контроля в магазине «Пятерочка» по требованию прокуратуры Псковской области проведен отбор проб пресервов из морепродуктов в рассоле. По результатам лабораторных испытаний креветки тихоокеанские отварные, очищенные не соответствовали нормам по показателю «Запах». В Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области для принятия мер к изготовителю, расположенному на территории Ленобласти, и в ООО «Агроторг» были направлены информационные письма с рекомендациями об усилении производственного контроля при реализации пресервов из морепродуктов.

Основные нарушения, выявленные во время проверок – это несоблюдение сроков годности и условий хранения рыбной продукции, несоответствие требованиям по результатам лабораторных исследований, отсутствие маркировки на товаре.