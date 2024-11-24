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Общество

Свет временно отключат в деревнях Новосокольнического района

Свет временно отключат в деревнях Новосокольнического района, пишет газета «Новосокольнический край».

Из-за неотложных работ на линии электроснабжения с 25 по 29 ноября с 9:00 до 17:00 будет отключён свет в деревнях Струги, Монино (в один из дней).

Также 25 и 26 ноября с 9:00 до 17:00 будет отключено электроснабжение в деревнях Брагино, Шубино, Марьино, Коровкино, Назимово (в один из дней).

Кроме того, 28 ноября с 9:30 до 16:00 без света останутся жители деревень Молотовка, Петровка, Гришанки, Дейно, Левашово, Меркьяново.

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