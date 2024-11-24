Более 230 тысяч человек проверили на наличие инфекций при въезде в Псковскую область через госграницу

20:20, 24 ноября 2024, ПАИ

234 тысячи человек проверили на наличие инфекций при въезде в Псковскую область через госграницу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства осуществляют санитарно-карантинный контроль в четырёх пунктах пропуска через гос границу. У прибывающих в Россию проводят термометрию, а также выборочное тестирование на COVID-19 экспресс-методом ИХА.

Всего за 10 месяцев 2024 года в пунктах пропуска на наличие признаков инфекции сотрудники Роспотребнадзора досмотрели более 234 тысяч человек. Во время досмотра было выявлено три пассажира (члены экипажей) с подозрением на инфекционное заболевание. Во всех случаях проведён комплекс профилактических (противоэпидемических) мероприятий, препятствующий распространению заболеваний.