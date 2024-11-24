Скончался актёр Владимир Самойлов
Скончался советский и российский актёр, диктор и радиоведущий Владимир Самойлов. Об этом стало известно сегодня, 24 ноября, пишут «Известия».
По данным портала «Кино-Театр.ру», актёр скончался 20 ноября на 81-м году жизни. Причина смерти не сообщается.
Владимир Самойлов работал на радиостанции «Маяк» ведущим авторских программ «Завалинка», «России первая любовь», «Отдыхать, так с музыкой». Актёр стал известен по кинокартинам «Заложники «Дьявола» и «Хищники».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 ноября 2024
Поисковики вывезли крупные обломки советского самолёта Ил-2 из леса в Гдовском районе
24 ноября 2024
Как найти себя в профессии, правильно заключить трудовой договор и грамотно составить грантовую заявку, узнали участники форума в Пскове