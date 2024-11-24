Скончался композитор Павел Карманов
Скончался член Союза композиторов России и Союза московских композиторов Павел Карманов, сообщил Союз композиторов России.
Композитор скончался на 55-м году жизни. Причина смерти Павла Карманова не называется.
Он создавал музыкальные произведения для вокала с инструментальным сопровождением, для камерных ансамблей, а также симфонические и хоровые работы. Его музыку исполняли ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Владимира Спивакова, оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета и другие.
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