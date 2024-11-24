Что видят собаки в зеркале, рассказал кинолог

23:28, 24 ноября 2024, ПАИ

Что видят собаки в зеркале, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

«Для того чтобы узнать себя или другую собаку, питомец использует в большей степени обоняние, чем зрение. Обнюхав изображение, собака понимает, что по ту сторону никого нет, и, скорее всего, после этого она потеряет интерес к отражению в зеркале», – объяснил он.

Кинолог отметил, что распознавать себя в зеркале могут только карликовые шимпанзе, орангутаны, гориллы, шимпанзе, косатки, афалины, слоны и сороки.

При этом иногда зеркало вызывает у собаки повышенный интерес, добавил Владимир Голубев. Если питомец каждый раз начинает лаять, глядя на отражение в зеркале, кинолог посоветовал попробовать отвлечь внимание собаки, дать лакомство или начать играть с ней.