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Происшествия

Ревнивый великолучанин ударил мужчину молотком для отбивания мяса

Ревнивый великолучанин ударил молотком для отбивания мяса приютившего его возлюбленную мужчину. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в середине октября 2023 года великолучанин из ревности ударил молотком для отбивания мяса мужчину, приютившего его возлюбленную, и нанёс лёгкий вред его здоровью. Полученные травмы заставили пострадавшего обратиться в медучреждение.

Теперь великолучанин обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение лёгкого вреда здоровья с применением предмета, используемого в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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