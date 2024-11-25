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День гармониста отмечается сегодня в России

День гармониста празднуют в России сегодня, 25 ноября. Праздник отмечается с 1980 года по инициативе Российского музыкального общества, пишет calend.ru.

Считается, что гармонь сконструировал в 1822 году берлинский мастер Христиан Фридрих Людвиг Бушман. По другим данным, гармонику, или гармонь, создал в Санкт-Петербурге чешский инженер Франтишек Киршник, который продемонстрировал своё изобретение в 1783 году.

Гармонь быстро завоевала популярность в России и стала настоящим русским инструментом. Уже в середине XIX века ее производили кустарно в нескольких российских регионах.

В годы Великой Отечественной войны советские солдаты брали с собой на фронт этот инструмент, способный поднимать на подвиги и утешать в минуты тишины. Кроме того, гармони специально посылались на фронт с целью поднятия боевого духа бойцов. Только в 1941 году было отправлено 12 тысяч этих музыкальных инструментов.

На гармони до сих пор играют на праздниках и торжествах, посиделках и творческих вечерах.

В сам праздник проходят тематические мероприятия с участием профессиональных музыкантов-гармонистов и начинающих любителей.

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