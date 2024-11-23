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Культура

Юные псковичи победили во Всероссийском конкурсе «Родина»

Ученик детской музыкальной школы № 2 имени М. П. Мусоргского Михаил Кобак и ансамбль «Сюрприз» стали победителями Всероссийского конкурса «Родина», сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Михаил Кобак. Фото предоставили в управлении культуры администрации Пскова

«Они завоевали первое место в номинации «Слава русскому солдату». Это замечательный результат, который стал возможен благодаря стараниям ребят и профессионализму их педагога Светланы Клименко», – отметили в управлении культуры.

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