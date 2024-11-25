Псковичка украла шампунь и дезодорант из-за невозможности их оплатить

10:56, 25 ноября 2024, ПАИ

Жительница Пскова украла из магазина шампунь и дезодорант, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В июле 2024 года женщина пришла в магазин за продуктами. У стеллажа с бытовой химией она решила украсть две упаковки шампуня и дезодорант, так как испытывала финансовые трудности и не могла оплатить взятый с полки товар.

Осмотревшись по сторонам, псковичка поняла, что за ней никто не наблюдает, и сложила украденное в пакет, который принесла с собой. После этого она ушла из магазина. Аналогичным образом она совершила ещё одну такую кражу.

Своими действиями женщина причинила ущерб в размере семи тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.