19 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю

10:50, 25 ноября 2024, ПАИ

19 пьяных водителей задержали в Псковской области с 18 по 24 ноября, двое из них повторно сели за руль в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю сотрудники ведомства пресекли 1 441 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения.

Кроме того, за этот период в Псковской области произошло шесть ДТП, в результате которых семь человек получили травмы различной степени тяжести.