Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские биатлонисты завоевали награды на соревнованиях в Мурманске

Псковские биатлонисты завоевали награды на открытых областных соревнованиях имени Артемия Хасанкаева, которые прошли в Мурманске с 22 по 25 ноября. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковские биатлонисты завоевали награды на соревнованиях в Мурманске
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские биатлонисты завоевали награды на соревнованиях в Мурманске
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские биатлонисты завоевали награды на соревнованиях в Мурманске
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковские биатлонисты завоевали награды на соревнованиях в Мурманске
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»

В первый день стартов псковичка Олеся Губарева стала первой в спринте, допустив один промах на двух огневых рубежах. Глеб Макеев занял пятое место. «Подвела стрельба на стойке», – отмечается в группе.

Во второй день Макеев занял третье место в гонке преследования в возрастной группе от 15 до 16 лет.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 ноября 2024

Ева Белоцерковская выиграла на Кубке Псковской области по фехтованию в трёх возрастных группах
25 ноября 2024

Великолукские фигуристки стали призёрами первенства Смоленска
25 ноября 2024

Галина Овсова занимается хоккеем в псковской любительской команде
25 ноября 2024

Псковские биатлонисты завоевали награды на соревнованиях в Мурманске
23 ноября 2024

Открытое первенство по боксу в память о Денисе Дементьеве прошло в Пскове
23 ноября 2024

Городской турнир по фехтованию «Мемориал В. Ф. Маргелова» пройдёт в Пскове
23 ноября 2024

Самбисты Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований
23 ноября 2024

Спортивные состязания, приуроченные к завершению Года семьи, прошли в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...