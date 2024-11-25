Псковские биатлонисты завоевали награды на соревнованиях в Мурманске

11:05, 25 ноября 2024, ПАИ

Псковские биатлонисты завоевали награды на открытых областных соревнованиях имени Артемия Хасанкаева, которые прошли в Мурманске с 22 по 25 ноября. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»







В первый день стартов псковичка Олеся Губарева стала первой в спринте, допустив один промах на двух огневых рубежах. Глеб Макеев занял пятое место. «Подвела стрельба на стойке», – отмечается в группе.

Во второй день Макеев занял третье место в гонке преследования в возрастной группе от 15 до 16 лет.

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