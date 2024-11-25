Галина Овсова занимается хоккеем в псковской любительской команде

12:02, 25 ноября 2024, ПАИ

Хоккеем в женской любительской команде «Штурм» занимается врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

«У нашей женской любительской команды еженедельно проходят тренировки. Уже много лет раз в неделю мы занимаемся с тренером. Я в хоккей давно играла, у меня просто был перерыв, было всё не успеть», – отметила руководитель спорткомитета.

Женская любительская команда насчитывает 15 человек. «Раньше мы регулярно участвовали в женской «Ночной лиге». В этом году не принимали участия. Я играю на позиции защитника», – добавила Галина Овсова.

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