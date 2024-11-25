Пособие по беременности вырастет в России

12:06, 25 ноября 2024, ПАИ

Пособие по беременности и родам в России вырастет до 794 тысяч рублей в 2025 году, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Так, в будущем году данное пособие вырастет на 1,6 %, а его фактический размер при 140 днях обычного течения беременности составит 794 тысячи рублей. А в 2026 году оно увеличится почти в два раза по сравнению с 2023 годом, рассказала депутат.

В рамках нацпроекта «Семья», по словам Бессараб, заложены значительные средства. Они направлены на сохранение репродуктивного здоровья граждан, матерей и детей, а также на строительство перинатальных центров и женских консультаций.

Напомним, что маткапитал на второго ребёнка в России может достигнуть одного миллиона рублей через три года, если родитель не получал его за первенца. А с 1 февраля 2025 года выплата вырастет на 7,3 %: до 677 тысяч рублей на первого ребенка и до 894 тысяч рублей на второго.