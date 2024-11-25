15 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей

12:27, 25 ноября 2024, ПАИ

15 единиц оружия и 37 патронов изъяли росгвардейцы у псковичей, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.