15 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей
15 единиц оружия и 37 патронов изъяли росгвардейцы у псковичей, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.
Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.
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