Дождь и до +5 градусов прогнозируют в Псковской области 26 ноября

12:46, 25 ноября 2024, ПАИ

Облачная c прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 26 ноября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью существенных осадков не ожидается, а днём в большинстве районов прогнозируют дождь.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от восьми до 13 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет низким.