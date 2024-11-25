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Спорт

Великолукские фигуристки стали призёрами первенства Смоленска

Великолукские фигуристки стали призёрами первенства Смоленска, которое прошло 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе спортивно-оздоровительного комплекса «Айсберг».

Фото: МБУ «Айсберг»

Анна Вишнёва стала первой среди девяти участниц в третьем юношеском разряде, в этой же категории девятой стала Екатерина Захарич. Елизавета Селезнёва выиграла серебро во втором юношеском разряде, где за победу боролись 14 фигуристок. Дебютировала на соревнованиях Мария Алиед – спортсменка заняла 14-е место. В третьем спортивном разряде среди 19 участниц восьмое место досталось Злате Чистовой.

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