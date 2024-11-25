Штрафы за парковку на зелёной зоне намерены увеличить в Псковской области

12:39, 25 ноября 2024, ПАИ

Административная ответственность за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населённых пунктов может быть ужесточена – с такой законодательной инициативой в региональный парламент обратилась Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Речь идёт об увеличении размера штрафа за парковку автомобилей на зелёной зоне, а также о расширении полномочий административных комиссий по привлечению к ответственности нарушителей, допустивших проезд транспортного средства по детским, спортивным площадкам и озеленённым территориям в жилых зонах.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, выступая в поддержку инициативы муниципалитетов, признался, что прекрасно понимает желание глав муниципальных образований и прежде всего областной столицы повысить размер штрафа за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий.

«Парковка на озеленённой, в том числе дворовой, территории – это настоящая проблема. Для автоматической фиксации таких правонарушений городские власти в Пскове закупили дорогостоящее техническое оборудование. В результате за 10 месяцев текущего года автоматически зафиксировано 1025 правонарушений в этой сфере, 840 человек уже привлечено к ответственности. Поэтому я уверен, что повышение штрафов – мера не жёсткая, а необходимая. Вот парковать машину на детской площадке – действительно жёстко и безответственно», – прокомментировал предлагаемые поправки Алексей Севастьянов.

Согласно законопроекту, максимальный размер штрафа за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населённых пунктов для граждан составит от двух до трёх тысяч рублей, при повторном нарушении его предложено повысить до шести тысяч рублей. На сегодняшний день минимальный штраф за это правонарушение установлен в размере одной тысячи рублей. Для должностных лиц наказание может составить от 10 тысяч в первый раз до 50 тысяч при повторном нарушении, для юридических – от 50 до 150 тысяч рублей соответственно.

В случае принятия на сессии 28 ноября изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» они вступят в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования.