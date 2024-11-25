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Общество

Патриоты России и Белоруссии приедут в Псковскую область

Слёт-фестиваль патриотических объединений Союзного государства состоится с 30 ноября по 3 декабря на территории паломнического центра «Дом паломника» (улица Юрьевская, 82а в Печорах). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участниками мероприятия станут более 250 человек. Работа участников слёта будет проходить в рамках трёх треков: «Лучшие практики в сфере патриотического воспитания молодёжи», «Проектная молодёжная сессия» и «Медиаинтенсив».

На слёте будет несколько направлений работы: взаимодействие (реализация патриотического воспитания молодёжи на пространстве Союзного государства, поддержка общественных организаций и движений, организация взаимодействия с ними), наследие (сохранение историко-культурного наследия России и Белоруссии), семья (формирование и сохранение у молодёжи Союзного государства традиционных семейных ценностей), добровольчество (вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность, развитие волонтёрских направлений и сообществ в рамках Союзного государства).

Программа слёта также включает досуговые мероприятия. Гостей ждут встречи с Героями России, общественными деятелями и представителями патриотического медиамира, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, творческий патриотический фестиваль «Арт-Аллея». На площадке форума будет работать выставка оружия и рассекреченных документов времён Великой Отечественной войны, экспозиция моделей советской техники в миниатюре.

Программа слёта доступна здесь.

Организаторами мероприятия являются Министерство науки и высшего образования России, Министерство образования Белоруссии, Проектный офис международного молодёжного сотрудничества по направлению «Россия − Беларусь» и Псковский государственный университет.

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