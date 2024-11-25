Чем помогает диспансеризация, рассказала псковский фельдшер

12:57, 25 ноября 2024, ПАИ

Чем помогает диспансеризация, рассказала заведующая ФАПом в Неёлово, фельдшер Мария Купленикова.

«Зачастую люди руководствуются принципом «я чувствую, что здоров». Особенно удивляет такое отношение у граждан в возрасте 40–50 лет. Это такой критический возраст, когда человек чувствует себя молодым и полным сил, но уже высоки риски инфаркта и инсульта. А между тем раннее выявление заболеваний, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и сахарного диабета, профилактирует инвалидизацию и позволяет увеличить продолжительность жизни», – отметила Мария Купленикова, сообщается в группе ФАПа в соцсети «ВКонтакте».

Регулярное прохождение диспансеризации позволит сохранить здоровье, в значительной степени уменьшить вероятность развития заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны, или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно, предупредила фельдшер.

Добавим, что у ФАПа есть группа в социальной сети «ВКонтакте», которая активно ведётся.

Напомним, что жители Псковской области могут пройти диспансеризацию бесплатно. Записаться на неё можно через регистратуру, через «Госуслуги» или по номеру телефона (8 8112) 29-90-28.

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований. Она проводится бесплатно. Псковичи могут пройти её в отделении профилактики на улице Кузбасской Дивизии, 22 или в поликлинике по месту жительства.