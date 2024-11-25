Кадры, свет, муниципальная реформа – Михаил Ведерников ответил на главные вопросы районок

16:19, 25 ноября 2024, ПАИ

На полях Псковского медиафорума состоялась традиционная ежегодная встреча губернатора Михаила Ведерникова с главными редакторами районок. Прямые вопросы – и прямые ответы.

Аудитория и профессионализм растут

Михаил Ведерников: Начну со статистики. С удовольствием отметим, что ваша аудитория и ваш профессионализм растут год от года. По всем муниципальным газетам аудитория увеличивается в среднем примерно на 20 тысяч человек и сегодня составляет более 160 тысяч. Это хорошая динамика.

Это говорит о том, что мы с вами двигаемся в правильном направлении. Материалы с мест поступают достаточно качественные: коллеги-телевизионщики на региональном уровне ими пользуются, и на федеральный уровень материалы уходят. Пресс-служба, когда собирает материалы по тому или иному проекту или направлению, тоже с удовольствием их берёт.

Курган Дружбы и Знамя Победы

Ирина Лукашевич, главный редактор газеты «Призыв», Себежский район (далее – И. Л.): Здорово, что сейчас встреча на Кургане Дружбы проходит в новом формате военно-патриотического лагеря, где участвуют дети из Белоруссии и России. Будет ли что-то новое к 80-летию Победы?

– Мы много времени и сил потратили на то, чтобы нащупать этот формат. Понятно, что участников тех событий почти не осталось, а те, кто жив, дай Бог им здоровья, уж не могут принимать участие по состоянию здоровья. Попытались сделать это мероприятием памяти в первую очередь для нашей молодёжи и нашли отклик, в том числе в Росмолодежи, я недавно встречался с руководителем. Мы предложили встречу на Кургане Дружбы как еще одну дополнительную площадку для проведения патриотических мероприятий и обязательно подумаем, что предпринять в рамках 80-летия Победы. Приятно отметить, что и Себежский район, как основная принимающая сторона, и наши друзья-белорусы очень внимательно относятся к данному мероприятию. Глава района прислал мне фотографии, какие фортификационные укрепления устанавливают у себя прибалтийские страны, и с учетом того, как они себя ведут, мы понимаем, что всё делаем правильно.

Несколько дней назад на федеральном уровне был официально утвержден логотип 80-летия Победы, и очень приятно было увидеть наше с вами Идрицкое Знамя Победы. Сейчас мы прорабатываем вопрос установки павильона для макета-реконструкции поверженного Рейхстага. Понимаем, что сооружение должно быть защищено от возможных неправомерных действий, несмотря на видеонаблюдение. И чтобы грязь, пыль, снег не летели туда с дороги. Недавно обсуждали этот вопрос с заместителем губернатора области по культуре Ольгой Тимофеевой, ведем переговоры с дорожниками. Надеюсь, это решение будет принято, Рейхстаг с Идрицким Знаменем Победы установят и туда можно будет деток водить. Основные мероприятия обсудим в ближайшее время, чтобы по каким-то направлениям предусмотреть в бюджете на 2025 год защищенные статьи и можно было планировать работу, а что-то начать уже в этом году.

И. Л.: И второй вопрос. Тема очень серьёзная, речь идёт о наших земляках, которые принимают участие в специальной военной операции. Приходит человек в отпуск или демобилизуется по ранению, мы берём у него интервью. У нас есть специальный банк, где мы всё тихонечко складываем. Что делать: публиковать эти материалы или нет?

– Спасибо вам огромное. Себежский район вообще очень активно в этом направлении работает. Конечно, нужно сейчас и интервью с ребятами делать, и записывать их рассказы как свидетелей подвигов тех, кто погиб, выполняя задачи специальной военной операции, но пока с этим нужно очень аккуратно работать. Важно, чтобы в открытом доступе не было информации, которой могут воспользоваться враги, потому что иногда между строк, если ты понимаешь, о чём идет речь, можно многое прочитать. Но рассказывать нужно обязательно. Потому что чем больше таких историй, тем больше людей в эту работу втягивается. Вы формируете базу ценнейшей информации. По сути, это база данных, которой смогут пользоваться и поэты, и писатели, и музыканты, и многие-многие другие. Когда можно будет её обнародовать, это будет бесценный материал.

ТОС помогает власти

Лариса Борисова, главный редактор газеты «Порховский вестник»: Вопрос насчёт ТОС – территориального общественного самоуправления. Будет ли в 2025 году запланировано увеличение денежных средств и нет ли у вас ощущения, что институт этот избаловал людей?

– Сегодня более чем у 130 тысяч жителей Псковской области в хорошем смысле горят глаза и чешутся руки, они видят, что нужно менять вокруг, и используют для этого все инструменты. Это они нас балуют тем, что часть нагрузки с муниципалитетов, с областного правительства берут на себя. Что касается увеличения. На сегодня у нас 110 миллионов рублей – это чисто тосовские деньги, плюс главы муниципалитетов – спасибо им! – тоже предусматривают, пусть и небольшие, средства: где-то 300–500 тысяч рублей, где-то миллион и побольше. Рассчитываю, что у нас получится увеличить эту сумму, потому что люди верят, число ТОС растёт и не совсем правильно размазывать эту сумму между большим количеством ТОС. Хотим, чтобы сумма увеличилась пропорционально, чтобы как можно больше реализованных проектов мы с вами увидели даже в самых маленьких населённых пунктах.

«Трясите руководство»

Эвелина Бернацкая, главный редактор «Великолукской правды Новости», Великие Луки: В Пскове проходит немало крупных развлекательных мероприятий, таких как фестивали «Виноград» и «Западные ворота». В Великих Луках только традиционные День города и Встреча воздухоплавателей. Этого маловато. Планируется ли что-то, как в Пскове, внедрять в Великих Луках?

– Вам честно ответить? Задайте этот вопрос руководству города. Не умаляя заслуг Великих Лук и великолучан, было бы странно бОльшую часть якорных мероприятий проводить не в областном центре. По многим причинам, в том числе исходя из инфраструктуры. Во-вторых, есть вопрос отношения. Когда мы помогали Великим Лукам провести своё мероприятие, я пообещал, что организуем его на хорошем региональном уровне. Мы выделили средства, отправили туда комитет по культуре. Они сделали всё, у меня было огромное количество благодарностей и положительных отзывов от великолучан, но все помогавшие приехали с погасшими глазами, потому что им даже никто не сказал спасибо. Это тоже, наверное, часть ответа. Мы готовы проводить мероприятия, но как я главам районов говорю: мы готовы помогать, но не собираемся вместо них работать. Давайте подумаем вместе, «потрясите» руководство города. Абсолютно с вами согласен, что в Великих Луках, с учетом того что это динамично развивающийся муниципалитет и второй по количеству жителей город в регионе, не такое большое количество культурных мероприятий, как хотелось бы. Хотя парк аттракционов у вас появился раньше, чем в Пскове.

Дорогу молодым

Анастасия Калинина, главный редактор газеты «Коммуна», Дедовичский район: Во многих муниципалитетах назревает кадровый голод. Не хватает специалистов в сфере образования и медицины, а также юристов, экономистов, инженеров. Планируется ли разработка законопроекта, который будет направлен на привлечение молодых специалистов?

– Я бы так краски не сгущал. Не говорю, что мы молодцы и полностью проблемы решили. Но объективности ради: это один из самых сложных кейсов, которые все-таки удалось решить. У нас принят ряд решений, есть региональная программа – по сути целевой отбор и по преподавателям, и по медикам. Если человек решает остаться здесь и работать в государственном медицинском или образовательном учреждении, помимо государственной стипендии он будет получать губернаторскую стипендию, но при условии, что учится без троек. У него будет возможность со второго курса проходить практику, и мы договорились, чтобы главные врачи заключали срочные договоры, по которым студент тоже получал бы дополнительные средства. Не такие, как полноценный специалист, но тем не менее, в общей копилочке это будет хорошо.

Предусмотрены подъёмные для молодых специалистов, а если он едет на сельскую территорию, жильё подбираем вместе с муниципалитетом. Оно служебное, но семь лет отработал – имеет право получить его в собственность. Неплохая программа. А для тех, кто постарше и опытнее, есть программа наставничества, по которой специалисты дополнительно по 10 тысяч к своей зарплате получают. То же самое по педагогам. И в этом году мы практически закончили работу над региональной программой с похожим комплексом мер для юристов, экономистов, специалистов по закупкам, нужных тем или иным муниципалитетам. Рассчитываю, что в следующем году она начнет полноценно работать. Сразу на всех в полном объёме не хватит, поэтому начнём с заинтересованных муниципальных команд, которые в каком-то объёме в этих программах будут участвовать. Это большая работа, конечно, и нужно инфраструктуру создавать, чтобы молодежи было интересно, было куда сходить, реализовать себя в творческом, личном и профессиональном плане.

Дом и дороги

Кира Липочкина, и. о. главного редактора газеты «Пушкинский край»: В преддверии зимы жители района обеспокоены состоянием сельских дорог и контролем за качеством их обслуживания. Можно ли по просьбе жителей официально провести детальную проверку соответствия фактического состояния дорожного участка и его состояния по отчётам ответственной организации?

– Надо глав трясти посильнее, это их зона ответственности. Если при каких-то вопиющих случаях мы будем видеть, что на обращения граждан не реагируют, конечно, отправим представителя регионального контроля, но я справедливости ради хочу заметить, что мы увеличили финансирование по сельским дорогам больше чем в 2 раза. И договаривались, что не менее 10 процентов должно идти на дороги поселений. Второе. Я же всем главам в этом году предложил: вот 200 миллионов рублей. Если есть муниципальные предприятия, которые могут заниматься уборкой и содержанием дорог, отдавайте деньги муниципальным предприятиям, пусть они зарабатывают. И ещё мы предложили технику передать безвозмездно новую, но далеко не все активно к этой работе подключились. Хотя странно. Думаю, что нет у нас ни одного района, где грейдер будет лишним, правда?

Модернизация электрификации

Людмила Наумова, главный редактор газеты «Восход», Локнянский муниципальный округ: Очень болезненный вопрос необходимости замены изношенных электросетей. Как только дождь, ветер, снег посильнее, обесточивается больше половины населённых пунктов в районе, ну и соседних тоже. Известно, что у вас есть договоренности с Россетями о модернизации электросетей на территории региона. Каких конкретно районов это коснется и в какие сроки?

– Мы очень большую работу провели и с Россетями, и с профильным министерством, и с многими другими, и полпредство нам помогало. Сегодня решение о трехлетней программе по нескольким регионам, и в первую очередь по Псковской области, потому что все-таки инициатива наша была, принято, есть соответствующее поручение президента. И расписано трёхлетнее финансирование из федерального бюджета. Мы обсуждали с коллегами, с чего начать: с ремонта сетей или с закупки необходимого транспорта и оборудования. Решили, что сейчас важнее, чтобы Россети приобрели достаточное количество транспорта и оборудования, чтобы бригады как можно быстрее могли приезжать на места обрывов и возобновлять электроснабжение. Что касается капитальных мероприятий, под них нужно проектирование. Это будут делать сами Россети, они понимают, что необходимо. В этом году не самая большая сумма выделена, в 2025–26-м будет больше. Но чтобы не терять время, в этом году закуплена и поступает техника, ведутся проектные работы. Со следующего года начнут ремонтировать, но мы не давали приоритет никакому муниципалитету, работы будут вестись везде.

Плюс Дом молодёжи

Ольга Федосеенко: главный редактор газеты «Наш путь», Великолукский район: После масштабного ремонта Дом молодежи объединит все молодежные организации. Сможет ли молодежь из районов получать доступ к этой инфраструктуре и какие в целом планы на молодежь?

– Этот центр, безусловно, предназначен для всех без исключения молодых ребят Псковской области. Здесь будет головная структура, которая объединит муниципальные проектные офисы и различные организации, движения патриотические и многое другое. Какие планы на молодежь? Пока я здесь, буду делать всё, чтобы, во-первых, молодежь не уезжала из Псковской области, а во-вторых, чтобы возвращалась сюда в бОльших масштабах, чем сегодня.

А вообще много же сделано, если вспомнить 2017–2018 годы. Ребята просили где-нибудь скейт-парк – сейчас их три в регионе. Появляются спортивные учреждения и площадки, создаются условия для работы, реализации. Нам удается сейчас принимать и федеральные, и международные мероприятия на наших достойных площадках, поэтому и молодежные мероприятия мы тоже готовы у себя проводить. Во-первых, потому что это дополнительные средства из федерального бюджета, в том числе в инфраструктуру региона. А во-вторых, нам действительно есть что показать и есть возможность на достаточно хорошем экспертном уровне пообщаться с ребятами из других регионов и перенять для себя лучшие практики.

Стратегические территории

Елена Иманаева, главный редактор газеты «Наша жизнь», Пыталовский муниципальный округ: На федеральном уровне обсуждается особый статус приграничных территорий. Каких нововведений нам ждать и на что ориентироваться с учётом нынешней обстановки?

– Тут все немного путаются в понятиях. Если говорить о приграничных территориях, это больше сфера безопасности. Есть целый ряд инициатив со стороны Псковской области, связанных с вопросами безопасности на границе. Есть ряд вопросов, связанных с уровнем сигнала сотовой связи. Российское телевидение с большим трудом добивает до приграничных территорий прибалтийских стран, и более того, на государственном уровне оно там запрещено. Для тех, кто попытается его обеспечить, это уголовная ответственность, а для бабушки, которая захочет «Огонёк» посмотреть по Первому каналу, это 700 евро штрафа. И проблема заключается в том, что нормами международного права регулируется уровень сигнала. По международным соглашениям нельзя сигнал превышать, а соседи наши плюют на это и превышают свой радио- и телевизионный сигнал, сигнал сотовой связи, а мы ведём себя прилично. И много ещё вопросов, касающихся статуса приграничных территорий.

А то, о чём вы говорите, больше касается опорных, или стратегических, территорий. Это тоже были наши предложения, инициативы, они в значительной степени учтены в программе пространственного развития Российской Федерации. Это как раз в большей степени про инфраструктуру и экономику. Тут бояться не нужно, никаких ограничений в этой части не будет. Нас в Совете Федерации поддержали, 25 опорных населённых пунктов в эту программу должны войти, так что будут дополнительные средства в эти муниципалитеты вкладываться только потому, что они получили статус опорников.

Не как раньше, а лучше

Анжелика Суурморо, главный редактор газеты «Новая жизнь», Усвятский муниципальный округ (далее – И. С.): Хочу поднять тему новую как для газеты, так и для муниципалитета – образование муниципальных округов. Идет некая муниципальная реформа, делегирование полномочий, кадровые перестройки. Как разобраться в этом сложном механизме, чтобы жители не почувствовали этого перехода и все работало так, как раньше, и даже ещё лучше?

– Если бы всё после перехода работало, как раньше, мы бы этим точно не занимались. Никаких изменений в худшую сторону жители не почувствуют, потому что их в принципе быть не может. Самый главный аргумент для жителей заключается не в экономии финансов, а в том, что на сегодняшний день это действительно рабочая система. Главы поселений в 99% случаев остаются работать, просто они становятся начальниками территориального отдела соответствующего муниципального округа. И в этой конструкции ему точно придется работать, потому что он теперь муниципальный служащий, а не избранное лицо. И если люди и сказали: слушайте, у него там крест-накрест всё время заколочено, мы ни справки взять не можем, не добиться, чтобы нам лампочку в подъезде или на улице поменяли… Раз предупредили, на второй раз – до свидания без выходного пособия, и всё. С людьми собрались, определили, кто их будет устраивать, взяли его на работу в качестве муниципального служащего, и он будет ходить и всё исполнять, что люди говорят. Это более управляемая модель, честно говоря, и в условиях реализации нацпроектов, и в условиях реализации второго этапа огромного количества программ, о которых я сказал. Ну какую проектно-сметную документацию может подготовить поселение, если по-честному?.. Специалистов-то нет. А сейчас на этом можно будет акцентировать внимание, чтобы на уровне округа были специалисты, которые могут правильно и как положено проводить закупки, могут контролировать исполнение тех или иных решений и, самое главное, будут понимать, какие программы на сегодняшний день есть.

И. С.: А сэкономленные средства могут быть направлены на решение вопросов местного значения?

– Безусловно. Мы ни копейки забирать не будем и не будем на эту сумму уменьшать субсидирование. Мы как помогали, так и помогаем. А деньги, которые освободились, по согласованию с жителями того или иного муниципалитета можно будет реализовывать на инфраструктурных проектах или тратить на то, что для жителей важнее.