На ремонт псковской школы №2 из бюджета города выделят около 2 млн рублей

13:32, 25 ноября 2024, ПАИ

Изменения в бюджет Пскова на 2024-й год обсудили депутаты Псковской городской Думы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике, которое состоялось сегодня, 25 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

По ряду муниципальных программ, таких как «Развитие образования», «Культура и историко-культурное наследие», «Развитие физкультуры и спорта», ожидаются поступления в городскую казну.

Так, 3 млн рублей выделят дошкольным учреждениям. Детский сад № 23 получит 140 тысяч рублей на покупку электроплиты, а детсад № 27 – 489 тысяч рублей на ремонт теневого навеса. Детсаду № 48 выделят 585 тысяч рублей на приобретение оконных блоков.

Общеобразовательные школы получат 2,8 млн рублей. Большая часть средств будет выделена на нужды школы № 2. На ремонт входной зоны – 358 тысяч рублей, на приобретение и монтаж локально-вычислительной сети – 850 тысяч рублей, на текущий ремонт спортивного зала – 385 тысяч рублей.

Депутаты Юлия Пожидаева и Наталья Юрченко поинтересовались, почему деньги выделяет город, если ремонт школы ведётся за счёт федеральных средств.

Представитель администрации заверил, что во время процесса всплывают дополнительные работы, например во время вскрытия крыльца оно попросту рассыпалось.

Кроме того, почти 2,9 млн рублей получат учреждения культуры на текущий ремонт и приобретение музыкальных инструментов.