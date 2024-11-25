Известный маркетплейс ​запустил сервис потребительского кредитования

13:47, 25 ноября 2024, ПАИ

Маркетплейс Wildberries запустил потребительское кредитование на покупку товаров в мобильном приложении. Эта опция стала доступна всем покупателям маркетплейса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании.

«Пользователи могут выбрать способ оплаты «кредит» при оформлении покупок от 30 тысяч рублей в зависимости от категории товара», - рассказали в компании.

Чтобы использовать новую опцию, необходимо обновить мобильное приложение. После отправки запроса на кредит при оформлении покупки решение по заявке от банков-партнеров приходит в течение нескольких минут. Затем покупатель выбирает предложение от банка-партнера с подходящим ему сроком, размером ежемесячного платежа и процентной ставкой и оформляет покупку.

Кредитный договор с банком начинает действовать только после того, как покупатель забрал покупку на пункте выдачи или у курьера. Проценты также начинают рассчитываться только с этого момента.