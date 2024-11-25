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Общество

В Псковской области курьер отправилась в колонию на 2,5 года за обман пенсионеров

В Псковской области курьер отправилась в колонию на 2,5 года за обман пенсионеров, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

В конце декабря 2023 года жительница Пскова через «Телеграм» устроилась на работу курьером. Схема мошенничества была стандартной: всем потерпевшим звонили на стационарный телефон и сообщали о случившемся ДТП с участием их родственников, а для урегулирования вопроса просили передать через курьера «сотруднику правоохранительных органов» необходимую сумму. Курьер-подсудимая забирала деньги у обманутых пенсионеров и перечисляла их участникам группы, оставляя себе 5% от суммы похищенного.

С 23 декабря 2023 года по 13 марта 2024 года она совершила четыре преступления в Пскове, Дно и Порхове. В результате псковские пенсионеры лишились 667 тысяч рублей.

На суде женщина признала себя виновной и раскаялась, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. В пользу потерпевших с подсудимой взысканы суммы в счет возмещения ущерба.

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