В Псковской области курьер отправилась в колонию на 2,5 года за обман пенсионеров

14:39, 25 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области курьер отправилась в колонию на 2,5 года за обман пенсионеров, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

В конце декабря 2023 года жительница Пскова через «Телеграм» устроилась на работу курьером. Схема мошенничества была стандартной: всем потерпевшим звонили на стационарный телефон и сообщали о случившемся ДТП с участием их родственников, а для урегулирования вопроса просили передать через курьера «сотруднику правоохранительных органов» необходимую сумму. Курьер-подсудимая забирала деньги у обманутых пенсионеров и перечисляла их участникам группы, оставляя себе 5% от суммы похищенного.

С 23 декабря 2023 года по 13 марта 2024 года она совершила четыре преступления в Пскове, Дно и Порхове. В результате псковские пенсионеры лишились 667 тысяч рублей.



На суде женщина признала себя виновной и раскаялась, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. В пользу потерпевших с подсудимой взысканы суммы в счет возмещения ущерба.