Видеоролик о туристическом потенциале Псковской области вошёл в тройку лучших на всероссийском конкурсе «Диво России»

15:23, 25 ноября 2024, ПАИ

Видеоролик о туристическом потенциале Псковской области вошёл в тройку лучших в своей номинации по итогам XI Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видео «Диво России», который завершился в Нижнем Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Комитет по туризму Псковской области сформировал заявку от региона по итогам которой работа получила бронзу в номинации «Туристские направления. Регионы России», категория «Видеоролики о туризме», горизонтальный формат.

Всего в финале соревновались более 250 проектов в 30 с лишним номинациях.