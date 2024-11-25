Видеоролик о туристическом потенциале Псковской области вошёл в тройку лучших на всероссийском конкурсе «Диво России»
Видеоролик о туристическом потенциале Псковской области вошёл в тройку лучших в своей номинации по итогам XI Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видео «Диво России», который завершился в Нижнем Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.
Комитет по туризму Псковской области сформировал заявку от региона по итогам которой работа получила бронзу в номинации «Туристские направления. Регионы России», категория «Видеоролики о туризме», горизонтальный формат.
Всего в финале соревновались более 250 проектов в 30 с лишним номинациях.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 ноября 2024
Одну из самых актуальных тем современности рассмотрели в «Школе добровольца» в Пскове