15 человек представят Псковскую область на форуме «Мы вместе»

15:25, 25 ноября 2024, ПАИ

В делегацию Псковской области на международный форум гражданского участия «Мы вместе» войдут 15 человек, всего была подана 61 заявка. Форум пройдёт с 4 по 8 декабря в Москве в ЦВЗ «Манеж», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В составе псковской делегации – представители общественных организаций, волонтёры медики, представители регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, участники премии «Мы вместе» и её амбассадоры, активные волонтёры.

В этом году форум посвящён помощи людям, поддержке военнослужащих СВО и их семей, жителей приграничья, развитию благотворительности и НКО.

Впервые в День добровольца в России форум пройдёт в двух часовых поясах. 5 декабря состоится онлайн-марафон «Добро шагает по России»: с 10:00 по Владивостоку он объединит две молодёжные столицы России – Москву и Владивосток. В других регионах пройдут встречи с представителями международной премии «Мы вместе», церемонии награждения лучших добровольцев, полезная программа, на которой каждый сможет совершить добрые дела, онлайн-марафон с включением волонтёров Белгородской, Курской и Брянской областей, а федеральные органы исполнительной власти станут наставниками для подопечных.

Ключевым событием форума в Москве в День добровольца в России станет церемония награждения лауреатов международной премии «Мы вместе» и её номинации «Волонтёр года», а также «Волонтёр СНГ», которого на премии отметят впервые. Премия проводится при поддержке национального проекта «Образование».

На форуме также пройдёт Международный съезд социально-ответственного бизнеса, состоится подведение итогов Года волонтёрского движения в странах СНГ, награждение волонтёров СНГ, запуск Всероссийской акции «Новый год в каждый дом», подведение итогов работы ключевых добровольческих организаций и «детская программа» для активистов «Движения первых».